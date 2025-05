Solidarität mit dem palästinensischen Volk – Jeder Cent zählt!

Bisher konnten über 85.000 Euro für das Gesundheitswesen und die Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten an die Al Awda Health&Community Association übergeben werden. Darauf können alle sehr stolz sein. Jedoch wollen wir noch einen Zahn zulegen.

Eure Spenden könnt ihr ab 17:30 Uhr laufend beim Jugendverband REBELL abgeben. Auf einer Spendenrakete wird die Entwicklung ständig festgehalten. Ebenso freuen wir uns auf tolle Berichte vom Spenden sammeln und interessanten Begegnungen. Diese werden wir immer wieder einbringen oder auch ihr selbst.

Ein Highlight der Spendengala wird ein „Markt der schönen Dinge“ werden. Hier freuen wir uns über schöne Sachen, z.B. Selbstgemachtes, die ihr gerne spenden möchtet. Diese „schönen Dinge“ werden dann in der Pause gegen Spende angeboten. Wenn ihr also etwas zur Verfügung stellen wollt, gebt diese im Vorfeld in der Geschäftsstelle des REBELL ab oder bringt sie direkt bei Ankunft beim „Marktleiter“ ab.

Wir rufen alle noch mal auf, die Zeit zu nutzen um etwas „Schönes“ herzustellen und jede Begegnung zu nutzen, um noch Spenden für Gaza zu sammeln.