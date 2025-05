Solidaritätskreis Tesla trifft sich

Wir waren (am 1. Mai, Anm. d. Red.) mit vielen Kollegen auf der Straße und haben im strahlenden Sonnenschein unsere Anliegen auf die Straße gebracht. Es gab einzelne Schilder und einen Infostand vom Solidaritätskreis, bei dem sich einige Leute in die Listen eingetragen haben. Vielen Dank an alle, die das mitgemacht haben.

Ich möchte euch heute herzlich zum nächsten Treffen einladen.

15. Mai, 15:30 Uhr, Restaurant Dionysos (Direkt am Zug-Bahnhof Fangschleuse), Am Bahnhof Fangschleuse 3, 15537 Grünheide

Vorschlag für den Ablauf

Kurze Einschätzung der aktuellen Situation und des 1. Mai. Bericht über den Stand des Prozesses (...) und weitere Schritte. Vorbereitung Solidaritätsfest. Hier können alle vorher schon überlegen, was sie übernehmen könnten. Zum Beispiel Erstellung vom Flyer oder Organisieren vom Grill. Natürlich auch Vorschläge, wo das stattfinden kann. Spendenkonto-Einrichtung. Verabschieden von Soliadressen und Anfragen für Veranstaltungen.



Danach wollen wir noch gemütlich zusammen sitzen. Wer mag, kann gerne dort essen, was wir empfehlen können.



Wenn ihr noch Vorschläge habt, die wir aufnehmen sollen oder was fehlt, dann schreibt gerne.

Viele Grüße; wir freuen uns auf euch.