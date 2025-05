Misslungene Kanzlerwahl

Souveränität sieht anders aus...

Noch am Vortag der Kanzlerwahl bei der gemeinsamen Unterzeichnung des Koalitionsvertrages badeten alle Beteiligten von CDU/CSU und SPD förmlich in einer Welle von Zuversicht und Aufbruchsstimmung. Alle beschworen geradezu euphorisch die Geschlossenheit ihrer Fraktion, ihre „Verantwortung für Deutschland“. Zitat Lars Klingbeil (SPD): „Ich sehe keinerlei Hinweis, dass irgendwer in der Fraktion das anders sieht!“

jz