Spendengala „Gaza soll leben!“

Am vergangenen Freitag, 9. Mai, ist die Auschwitzüberlebende und Antifaschistin Margot Friedländer im Alter von 103 Jahren in Berlin gestorben. Während ihre Familie im Vernichtungslager Auschwitz vergast wurde, überlebte sie das KZ Theresienstadt. Dort traf sie ihren Mann Adolf Friedländer. Nach der Befreiung vom Hitler-Faschismus heirateten die beiden und wanderten nach New York / USA aus. Nach dem Tod ihres Mannes im Jahr 1997 entschied sie sich im Jahr 2010 im hohen Alter von 90 Jahren, wieder in ihre Heimat Berlin zurückzukehren. Dort machte sie sich durch ihre entschlossene antifaschistische Aufklärungsarbeit einen Namen. Bis zu dreimal wöchentlich besuchte sie Schulen und andere Einrichtungen in ganz Deutschland, um über ihr Leben zu berichten und um über Faschismus und Antisemitismus aufzuklären. Shalom, Margot Friedländer.