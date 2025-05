Streik legt Eisenbahn komplett lahm

Die am 23. Mai erscheinende Ausgabe 11/2025 des Rote Fahne Magazins wird das Thema behandeln, was es mit dem modernen Faschismus auf sich hat. Oft wird in der Auseinandersetzung mit Anhängern der AfD diese mit "Nazis" oder den Hitler-Faschisten gleichgesetzt. Das ist wenig überzeugend, weil die AfD heute anders auftritt und argumentiert, um die faschistische Ideologie zu verschleiern. Das kommende Magazin wird die Frage behandeln, was das Neue am modernen Faschismus der AfD ist und wie der Kampf dagegen zu führen ist. Wir bitten um Beiträge, Berichte und Korrespondenzen dazu - insbesondere zu Diskussionen am Arbeitsplatz, in der Schule oder in der Nachbarschaft. Schickt bitte auch Berichte und Fotos zu den bundesweiten Demonstrationen für ein Verbot der AfD am 11. Mai - bis spätestens Dienstag, 13. Mai, an rotefahne@mlpd.de!