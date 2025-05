8. Mai

Tag der Befreiung - Tag des Sieges

Auf Initiative der VVN-BdA Chemnitz wurde am 8. und 9. Mai der Sowjetische Ehrenfriedhof in der Kulturhauptstadt für das Gedenken an die Opfer des faschistischen Vernichtungskrieges geöffnet.

Von Raimon Brete, Chemnitz (Gastbeitrag)