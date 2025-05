Gera

Warum wurde der Neonazi-Aufmarsch am 1. Mai in Gera nicht verboten?

Mit einer Mitteilung an die Öffentlichkeit wirft die MLPD Gera die Frage auf: "Warum haben Oberbürgermeister Kurt Dannenberg und die Versammlungsbehörde den Neonazi-Aufmarsch am 1. Mai in Gera nicht verboten?". Darin führt sie weiter aus: "Das fragen sich in Gera viele Bürger. Offene Faschisten der NPD-Nachfolgeorganisation „Die Hei­mat“, deren Ju­gendorganisation „Junge Nationale“, „ Freie Sachsen“ und „ Freies Thüringen“ hat­ten bundesweit mobilisiert. An­melder war der Neonazi Christian Klar. Über 1000 Nazis zogen unbehelligt durch die Innenstadt von Gera. ...

Pressmitteilung der MLPD Gera