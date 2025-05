"Wir geben der neuen Bundesregierung keine 100 Tage Einarbeitung"

„Wir geben der neuen Bundesregierung mit ihrer reaktionären Wende in allen gesellschaftlichen Bereichen keine 100 Tage Einarbeitung! Vom ersten Tag an Widerstand!“, so die Aufforderung zur ... 532. Saarbrücker Montagsdemo.

Sie war geprägt von der Auseinandersetzung genau darum. Viele Leute hörten aufmerksam zu. Wenige Passanten wollten sich einmischen. Das spiegelte eine Haltung wider, die ein Redner so zusammenfasste: „Manche Menschen befürchten als Nächstes eine AfD-Regierung, wenn die Merz-Regierung es nicht packt, die gesellschaftlichen Probleme zu lösen. Also beißen sie noch die Zähne zusammen und halten still.“

Die faschistische AfD wurde vielfach in den Redebeiträgen angegriffen; die Sorge ist wirklich groß. Aber der Redner führte auch weiter aus: „Wir müssen klar haben: Die aktuelle neue Regierung ist jedoch nicht der Verhinderer der AfD, sondern deren Wegbereiter“. In dem Zusammenhang wurde auch die Waffenverbotszone in Saarbrücken - vom Bahnhof bis zum Karstadt - kritisiert: „Kein einziges dieser menschenverachtenden faschistischen Messer-Attentate wird dadurch verhindert. Vielmehr ist es der Freifahrtschein für die Polizei, jede und jeden ohne den geringsten Verdacht zu durchsuchen, abzufilmen, Gruppen einzukesseln. Genau hier, wo wir heute und seit über 20 Jahren als Montagsdemo stehen. Wir müssen an morgen denken und an übermorgen“, so eine Rednerin.

"Wir müssen uns jetzt einstellen auf weitere Angriffe und diese zurückschlagen. Stark werden, nicht zögern, überzeugen, die Leute von der falschen Fährte des modernen Faschismus abzubringen. Was der Kapitalisten-Verbands-Chef Dulger ... im Interview in der Süddeutschen von sich gegeben hat, lässt tief blicken. ‚Durchregieren‘ à la USA gefällt ihm ganz gut; der neue Kanzler Merz auch, und die SPD, wie sie nun aufgestellt ist, wird sich Sozial- und Rentenabbau nicht widersetzen, ist Rainer Dulger sich sicher“, so ein Redner. ...