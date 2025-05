8. Bündniskongress des Internationalistischen Bündnisses am 9. Juni 2025

Liebe Freunde und Freundinnen des Internationalistischen Bündnisses,

Liebe Bündnisratmitglieder,

Liebe Bündnispartnerinnen und -partner,

Liebe Gäste und Interessierte,





Die zentrale Koordinierungsgruppe des Internationalistischen Bündnisses lädt ein zum 8. Bündniskongress des Internationalistischen Bündnisses gegen Rechtsentwicklung, Faschismus, Krieg und Umweltzerstörung

Wann: 9. Juni 2025 in Duisburg von 10 Uhr bis 15.30 Uhr

Wo: Jugend- und Kulturverein, Kaiser-Wilhelm-Straße 284, Duisburg

Tagesordnungsvorschlag

Begrüßung und Beschluss über Kongressregeln und Kongressleitung

Einleitungsbeiträge und Diskussion, Entlastung des Bündnis-Rats: wie stellen wir uns auf im Kampf gegen die neue Bundesregierung mit ihrer reaktionären Wende, die Angriffe der Großkonzerne auf die Arbeiterklasse und die Bevölkerung, die wachsende faschistische Gefahr, Weltkriegsvorbereitung und Umweltkatastrophe?

Beratung und Beschlüsse zur weiteren Arbeit

Kassen- und Revisionsbericht und Entlastung des Kassierers

Wahl des Bündnis-Rats

Resolutionen, Ankündigungen

Getränke und Verpflegung werden zu günstigen Preisen organisiert.

Kommt zum Kongress: mitdiskutieren – mitmachen!

Alle Antifaschisten, Umweltkämpfer, Friedensbewegte, Engagierte gegen Armut und Wohnungsnot, für Frauenrechte, kämpferische Gewerkschafter und alle fortschrittlichen und revolutionären Kräfte sind eingeladen! Ob Einzelpersonen, Initiative, Bündnis, Partei oder sonstige Organisation – auch eine Teilnahme als Gast oder Beobachter ist möglich. Wir freuen uns über Anmeldungen und Vorschläge im Vorfeld, per E-Mail an info@inter-buendnis.de

Verbinden wir die Kämpfe!

Das Internationalistische Bündnis (InterBündnis) hat sich 2016 gegen die Rechtsentwicklung gegründet. Wir bauen eine breite und starke überparteiliche Bewegung fortschrittlicher und revolutionärer Kräfte gegen Rechtsentwicklung, Faschismus, Krieg und Umweltzerstörung auf. Wir kämpfen für eine gesellschaftliche Alternative zu diesem krisengeschüttelten Kapitalismus und praktizieren internationale Solidarität. Zu diesem Zweck verbinden wir die verschiedenen gesellschaftlichen Kämpfe, denn ihre Gegner sind stets dieselben. Kapitalismus und Faschismus bedeuten nicht nur Ausbeutung und Unterdrückung, sie bedeuten auch Umweltzerstörung und führen in den Krieg. Heute kommen in immer mehr Ländern faschistische Regierungen an die Macht, wir schlittern permanent am Rande eines dritten Weltkriegs entlang und die globale Umweltkatastrophe hat begonnen. Es ist offensichtlich: Es geht um die Zukunft der Menschheit! Diese drängendsten Probleme kann keine Bewegung alleine lösen. Deswegen kommt zum Bündniskongress und lasst uns gemeinsam diskutieren, wie die Entwicklung zu beurteilen und was zu tun ist! Wie können wir unsere Kräfte besser organisieren und koordinieren?

Grundsätze des InterBündnis und weitere Informationen findet Ihr auf unserer Homepage: www.inter-buendnis.de

Internationalistische Grüße

Ulja Serway, Ingrid Schween und Fritz Ulmann

für die zentrale Koordinierungsgruppe (zKOG) Internationalistisches Bündnis fortschrittlicher und revolutionärer Kräfte in Deutschland

Die Einladung im pdf-Format