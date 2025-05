Aktuell keine Waffenruhe in Sicht

Die vor allem von den EU-Imperialisten geforderte Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine ist aktuell nicht in Sicht. Gestern erklärte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow: "Die Sprache von Ultimaten ist inakzeptabel für Russland, sie ist nicht angemessen". Weiter führte er aus: "So kann man nicht mit Russland sprechen".¹ Dementsprechend gingen auch die russischen Attacken an der Front weiter. Insgesamt habe es im Tagesverlauf am Montag 133 russische Angriffe an verschiedenen Abschnitten gegeben, erklärte der ukrainische Generalstab.