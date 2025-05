Al Awda-Vertreter per Zoom dabei

Ein Höhepunkt der Solidarität mit Gaza wird der Ratschlag am 18. Mai in Berlin sein. Dort geht es um die Unterstützung des Wiederaufbaus der Gesundheitsversorgung in Palästina aufgrund des Solidaritätspakts der ICOR mit der Al Awda Health Community Association. Besonders freuen wir uns über die Teilnahme von Vertretern des Gesundheitszentrums in Gaza per Videokonferenz. So ist eine direkte Beratung und Kommunikation mit den Partnern vor Ort möglich.



Ihre Teilnahme angekündigt haben u.a. der Generaldirektor Raafat Al-Majdalawi und Muhammad Salha, Direktor des Al-Awda-Krankenhauses in Tel Al-Zaatar. Sie haben zudem angekündigt, in Videos ihre Erfahrungen mit der Einrichtung temporärer Gesundheitszentren vorzustellen, nachdem die festen Zentren zerstört wurden. Sie werden ihre Vision vom Aufbau des Gesundheitswesens in Gaza vorstellen. Gemeinsam werden wir die nächsten Schritte beraten, wie sie Wirklichkeit werden können.



Interessenten für die Verwirklichung des Solidaritätspaktes zwischen ICOR und Al-Awda sind willkommen, mit uns zu diskutieren und können sich eintragen.

Auf dem Ratschlag können auch Spenden für den Solidaritätspakt abgegeben werden. Der Ratschlag am 18. Mai wird der Startschuss für die Sammlung für den Wiederaufbau des Krankenhauses, mit dem Ziel, mindestens 500.000 Euro zu sammeln. Aber auch die Akuthilfe wird fortgesetzt werden.

So soll der Ratschlag ablaufen:

Block 1: Vorstellung und Diskussion des Solidaritätspaktes im Zusammenhang mit der Lage in Gaza und Nakba-Tag. Grußworte, Videos von Al-Awda, Grußwort der Ärzteschaft aus Nepal, von Solidarität International u.a., Lieder der Solidarität.

Block 2: Präsentation der Pläne unserer Partner in Gaza und der bisherigen konkreten Pläne des Projekts durch den Architekten und Beratung.

Block 3: Welche Arbeitsgruppen und welche Art von Aktivisten brauchen und suchen wir? Erfahrungen von den Brigadisten vom Aufbau der Geburtsstation in Kobanê / Rojava fließen ein.

Ort und Online-Teilnahme:

Treff International Reuterstr. 15 12053 Berlin-Neukölln Link für Zoom (QR-Code oder): https://us02web.zoom.us/j/86441824359?pwd=IaYWaDJ9IUaQGxde1OoXjPPQMQdtVE.1