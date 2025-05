Nakba-Tag

Albstadt-Ebingen: Schluss mit dem Völkermord in Gaza! Spendet für „Gaza soll leben“

So sprachen wir ausgehend von unserem schön gestalteten Infostand die Passanten in der Fußgängerzone Albstadt-Ebingen an. Albstadt ist eine Kleinstadt, die Passanten „tröpfeln“ und strömen nicht in Massen wie in einer Großstadt. Dennoch sammelten wir in drei Stunden 315 Euro.