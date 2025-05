Beitrag der MLPD zum 8. Mai in Neukirchen-Vluyn

Liebe Kundgebungsteilnehmerinnen und -teilnehmer,

heute vor 80 Jahren endete der 2. Weltkrieg. Die Welt atmete auf: „Nie wieder“ war die Losung angesichts von 80 Mio. Toten; Terror und unendlicher Brutalität der Nazis. Die Barbarei der letzten Kriegstage enthüllte das Gesicht des Faschismus.

Es gab auch den Mut des Widerstands! Hier in der Region an vorderster Front Bergarbeiterfamilien aus Moers und Neukirchen. Vor allem waren es die Kommunisten, die sogar in den Konzentrationslager trotz Terror und Todesstrafen eine Widerstandsfront aufbauten. Davon zeugt das Lied von Johann Esser „Die Moorsoldaten“. Es entstand im KZ Börgermoor.

Dort gehörte der Solinger Kommunist Willi Dickhut zur Leitung des illegalen Widerstands. Er schrieb zu einem Vorwort im Buch „Die Moorsoldaten“: „Trotz aller Grausamkeiten im KZ Börgermoor ... denke ich auch zurück an die Kameradschaft, die proletarische Disziplin, die Prinzipienfestigkeit und Kampfentschlossenheit des größten Teils der Häftlinge, die zu 95% Arbeiter und aktive Kommunisten waren. ... Es gab im Lager einen weit verzweigten Apparat, der .. konspirativ arbeitete, Nachrichten wurden nach außen geschmuggelt, politische Zersetzungsarbeit unter der SS-Wachmannschaft betrieben. Die Entdeckung der Nachrichtenübermittler bedeutete sicheren Tod durch Erschießen.“ ...

Willi Dickhut zog Schlussfolgerungen nach dem Krieg. Der Verrat am Sozialismus in der DDR und Sowjetunion entmutigte ihn nicht. Eine Kommunistische Partei neuen Typs musste aufgebaut werden. ...

Die einzig wirksame Brandmauer bilden die internationale Arbeitersolidarität, der Zusammenhalt von Jung und Alt und der breiten Bevölkerung. Das ist das Gebot der Stunde. Nie wieder Krieg und Faschismus - ist jetzt! Lasst uns für eine neue Morgenröte streiten. Das ist für die MLPD eine sozialistische Gesellschaft, die sowohl alle Erfolge als auch Niederlagen und Fehler früherer Anläufe schöpferisch verarbeitet.

Glück Auf!