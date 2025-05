Demonstrierend zum Taksim-Platz gezogen

Am Montag demonstrierten tausende Textilarbeiter in Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch, gegen Ausbeutung und Lohnsklaverei. Während die Textilindustrie aktuell Profitsteigerungen meldet, erhalten Tausende Textilarbeiterinnen und Textilarbeiter teilweise wochenlang keinen Lohn. Am Samstag waren die Arbeiter von drei Textilfabriken in Gazipur in den Streik getreten mit der Hauptforderung nach pünktlichen Lohnzahlungen und Erhöhung des Lohns pro Kleidungsstück. Teilweise stehen Löhne seit 14 Monaten aus. Die Unternehmen reagierten mit Betriebsschließungen, Aussperrung der Arbeiterinnen und Arbeiter und Einsatz von Schlägertrupps gegen die Streikenden.