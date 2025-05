Der Festivaltrailer ist da!

Das Rebellische Musikfestival über Pfingsten rückt näher und die Vorfreude steigt.

Kein Wunder, bei Bands und Acts wie:

Anastasis, Born A Rebel, Bruchbude, Collectivo Carpe Diem, DJ Biji, Fresh Game, Frida Mamades. Gehörwäsche, Grup Yorum, Heinz Ratz, Kommando: Umsturz!, Los Pueblos, Master Al und Albino, MC Waldschrat, Miss Madison, Nuju, Octopus, Rjhlat Kurd, Rauf Keles, Rules of this Game, Streetops Music, Skaboum, Skampida, The Flying Bones, Umuda Haykiris und Velvet Itch.

Der Trailer ist online:

Wer sich jetzt schon mal in Festivalstimmung bringen will, kann das mit dem offiziellen Festivaltrailer, der nun auf der Homepage des Rebellischen Musikfestivals zu sehen ist. Hier gibt es den Trailer

Wann und wo?

Das Festival findet vom 6. Juni bis 8. Juni im Revierpark Nienhausen, Feldmarkstraße 201, 45883 Gelsenkirchen statt. Alle Infos über Preise, Festivalregeln etc. sowie Online-Tickets gibt es auf www.rebellischesfestival.de