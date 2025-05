Gedenken an İbrahim Kaypakkaya

Zum Gedenken an den kommunistischen Revolutionsführer Genosse İbrahim Kaypakkaya organisieren wir am 52. Jahrestag seiner Ermordung in den Gefängnissen des faschistischen türkischen Staates am Samstag, den 17. Mai, um 16 Uhr, in Köln-Mühlheim – Wiener Platz eine internationale politische und kulturelle Veranstaltung.

Wir laden Sie zu der Veranstaltung ein, die wir mit unserem revolutionären Enthusiasmus organisieren werden, um den revolutionären Kampf gegen den Imperialismus und die gesamte Weltreaktion und im Geiste der revolutionären Solidarität zu erheben; um die Parolen der Revolution, des Sozialismus und des Kommunismus zu rufen. Genosse İbrahim Kaypakkaya lebt in unserem Kampf! Die Märtyrer der Revolution, des Sozialismus und des Kommunismus sind unsterblich!

Hier gibt es den Flyer zur Veranstaltung