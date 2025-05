„Just Stop Oil" stellt Proteste ein

Nun hat aktuell die britische Umweltorganisation „Just Stop Oil" verkündet, ihre Proteste zu beenden. Die Begründung ist, sie habe ihre Ziele erreicht, weil Großbritannien keine neuen Öl- und Gasförderprojekte mehr genehmigt. Der Protest gegen die Verbrennung fossiler Energieträger ist angesichts der mit der weltweiten faschistischen Tendenz verbundenen Steigerung des Öl- und Gasverbrauchs doch nötiger denn je!

In der Serie der Beendigung ihrer Aktivitäten widerspiegelt sich die Krise von Teilen der kleinbürgerlichen Umweltbewegung als internationale Erscheinung. Gescheitert ist die „Strategie" der aufsehenerregenden, z.T. abenteuerlichen „Kampfformen" wie Farbanschläge auf Kulturgüter oder Biwaks auf Autobahnbrücken. Wer will und kann sich schon daran beteiligen? Zurecht reagieren darauf auch viele mit Unverständnis, wenn statt den Umweltzerstörern Gemälde von Vincent van Gogh attackiert oder Verkehrsstaus provoziert werden, wenn die Leute zur Arbeit müssen. Nicht zuletzt wurde der staatliche Gewaltapparat unterschätzt. So sind derzeit allein bei „Just Stop Oil" elf Personen für ihren Einsatz für die Umwelt im Gefängnis!

Frappierend ist der Gleichklang, mit dem führende Leute der „Neuen Generation" (die aus der Letzten Generation hervorgegangen ist) und von „Just Stop Oil" in Großbritannien den Anspruch auf aktiven Widerstand aufgeben und ihren Frieden mit dem System machen. Beide rufen zum „Parlament der Menschen" bzw. zum „House of the People" (Haus des Volkes) auf. In Deutschland findet dazu eine erste Versammlung vom 30. Mai bis 1. Juni statt, in Großbritannien im Juli. Das Projekt wird wortradikal beworben, um „die Weichen für eine gerechte Zukunft zu stellen" (Neue Generation). „Wir müssen die Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen werden, ändern mit einer neuen Kammer der Demokratie", verspricht House of the People.