127,89 Euro für Gaza

Kämpferischer Nakba-Tag in Bochum

Am Nakba-Tag fand in Bochum eine kämpferische Kundgebung und Demonstration statt. Mit Parolen „Free free Palestine“, „Deutsche Waffen, deutsches Geld morden in der ganzen Welt“, „Hoch die Internationale Solidarität“.

Von Korrespondenten