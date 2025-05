Madrid: Zehntausende protestieren gegen Völkermord in Gaza

Am Sonntag Abend Ortszeit kündigte der faschistische US-Präsident Donald J. Trump auf seiner Plattform "Truth Social"an, "morgen früh um 9.00 Uhr im Weißen Haus eine der folgenreichsten Durchführungsverordnungen in der Geschichte unseres Landes" zu unterzeichnen. Verschreibungspflichtige Medikamente will er „fast sofort um 30 bis 80 Prozent“ im Preis senken. Die Medikamente sollen dann an den niedrigsten Preis des gleichen Medikaments in anderen Ländern gekoppelt werden. Tatsächlich sind die Preise für Medikamente (und Gesundheitsversorgung allgemein) in den USA exorbitant hoch. An den absurd hohen Profitraten der Pharma-Monopole will der Demagoge Trump allerdings nicht rühren: Kompensieren sollen die US-Preisreduktion höhere Preise in anderen Ländern. Und da wird das Ganze zum Zirkelschluss: Die Preise also, an die er die US-Preise koppelt.