Gaza soll leben

Magdeburg: Über 160 Euro für Akuthilfe und Gesundheits-Oasen im Gaza kamen zusammen

15. Mai, Nakba-Tag in Magdeburg. Eine Zusammenkunft zum Gedenken an 77 Jahre Verfolgung und Vertreibung des palästinensischen Volkes mit einigen Rednerinnen und Rednern fand um 18 Uhr am Alten Markt statt.

Von Korrespondenten