Nürnberg: Warm Up zum Rebellischen Musikfestival

Kommt zu unserer Kundgebung mit Warm Up zum Rebellischen Musikfestival! Lernt die Band StreetOps Music kennen, die zum Warm Up spielt, sie könnt Ihr auch auf dem Rebellischen Musikfestival hören. Samstag, den 31.05.2025 ab 15 Uhr auf dem Veit-Stoß-Platz in Nürnberg-Gostenhof.

Wir freuen uns über Redebeiträge, Gedichte und anderes am offenen Mikrofon zum Thema "Jugend gegen Krieg und Faschismus!"

Hier der Einladungs-Flyer