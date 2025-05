PKK erklärt ihre Auflösung und das Ende des bewaffneten Kampfs

Weiter kündigte der Kongress die Beendigung des bewaffneten Kampfes und die Einstellung ihrer Aktivitäten im Namen der PKK an.

Damit folgt die PKK dem Aufruf Abdullah Öcalans aus der Haft auf Imrali, die PKK aufzulösen. Der Aufruf wurde im Februar dieses Jahres von einer Delegation, die Öcalan auf der Festungsinsel besuchen konnte, verlesen (hier der Bericht auf Rote Fahne News dazu).

Dazu Civaka Azad: "Die PKK erklärte, sie habe ihre historische Mission, die 'Politik der Verleugnung und Vernichtung zu durchbrechen' erfolgreich erreicht. Die kurdische Frage könne nun durch demokratische Politik gelöst werden. Daher habe der Kongress entschieden, 'die organisatorische Struktur der PKK aufzulösen und die Praxis des bewaffneten Kampfes zu beenden.'".

Die PKK erläutert, dass der Kongressbeschluss kein Ende, sondern ein neues Stadium im Kampf um Freiheit, Demokratie und Sozialismus einläuten solle.

Wie dem Aufruf zu entnehmen ist, will sich die PKK in diesem Kampf auf die Masse des kurdischen Volkes stützen: „Wir sind der festen Überzeugung, dass unser Volk die Entscheidung, die PKK aufzulösen und den bewaffneten Kampf zu beenden, besser als alle anderen verstehen wird und es nun die Aufgaben der neuen Phase des demokratischen Kampfes für den Aufbau einer demokratischen Gesellschaft übernehmen wird.'"

Die MLPD hält es für richtig, dass die kurdische Bewegung Friedensverhandlungen nicht ausschließt.

Die MLPD ist seit je her solidarisch mit der antifaschistischen, revolutionären und Arbeiterbewegung in der Türkei und dem Freiheitskampf des kurdischen Volkes. Sie hat aber die Frage nach der Zweckmäßigkeit eines Guerillakampfes in einem neuimperialistischen Land ohne revolutionäre Situation aufgeworfen und im Buch von Stefan Engel "Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus“ darauf hingewiesen: "Der bewaffnete Guerillakampf in Türkei-Kurdistan geriet mehr und mehr in eine Sackgasse – auch aufgrund einer weitgehenden Isolierung von den Arbeiter- und Massenkämpfen in der Türkei. ... Die MLPD verteidigt diesen Kampf gegen jede Hetze, besteht jedoch darauf, dass er von den Massen getragen werden und der jeweiligen Etappe des Klassenkampfs angemessen sein muss." (Seite 150/151)