Recklinghausen: Spendensammlung "Gaza soll leben"

Wir informieren, prangern die Kriegsverbrechen der israelischen Regierung an und protestieren gegen die Unterstützung durch die alte wie die neue deutsche Bundesregierung. Wir erinnern an den den Nakba-Tag am 15. Mai 1948, als über 700.000 Palästinenser von den israelischen Zionisten brutal aus ihrer Heimat vertrieben wurden.

Mehrere sprechen dann über die heutige Lage: "Gaza sieht aus wie Dresden 1945". Einige klären auf über die Hintergründe, wie das mit Imperialismus zusammenhängt. Viele hören zu, aufmerksam und betroffen, einige nicken: "Ja, ihr habt Recht." Wir belassen es nicht dabei. Das Volk will leben - und wir wollen helfen. Der Krieg muss enden. Der Widerstand ist ungebrochen. Gaza will leben. Wir sammeln mit der Spendendose - Hilfe gegen den Hunger, für medizinische Versorgung, für den Bau von "Gesundheitsoasen".

Das zeigt Wirkung. Eine Frau quert den Platz und füttert die Dose: "Ich komme aus dem Libanon. Die bombardieren uns auch. Macht weiter". Jugendliche schmeißen Geld zusammen werfen es rein: "Free, free Palestine" spricht einer ins Mikro. Ein Mann kommt gezielt zu unserem kleinen Tisch zum Spenden: "Das was ihr macht ist richtig gut." Und: "Die CDU soll das C streichen." Jüngere und Ältere tragen sich für die AG "Gaza soll leben" ein. Am Ende öffnen wir die Dose und zählen: Es sind 68,09 € drin! Und fragen uns, warum wir nicht mehrere davon dabei hatten ...

Spendenkonto: Solidarität International

IBAN: DE 86 5019 0000 6100 8005 84

Stichwort: Gaza soll leben