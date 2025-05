Songül Yücel: Brief aus dem Kerker

Hallo liebe Weltkoordinatorinnen,

ich sende diesen Gruß aus einem Kerker in Istanbul, wo ich in Haft bin. Wir wurden bei einer Hausdurchsuchung und unter fadenscheinigen Ausreden verhaftet. Mir geht es gut. Ich bin an einem anderen Ort des Kampfes, ich bleibe im Kerker nur für jetzt. Was auch immer sie tun, in der ganzen Welt werden sie vor den Frauen, den Arbeitern und der zunehmenden Rebellion der Jugend verlieren. Ich sende meine Liebe aus dem kleinen Kerker zu euch in die ganze Welt. Wo auch immer wir sind, wie auch immer wir sind, unser Freiheitskampf der Frauen wächst weiter, über die Grenzen von Kontinenten, Städten und Kerkern hinweg ...

Aufrichtige revolutionäre Grüße,

Songül