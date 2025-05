Spendet für die Videoarbeit der MLPD!

In vielen kürzeren Videos lieferten Gabi Fechtner, Lisa Gärtner und Peter Weispfenning Argumente gegen die AfD, für den Friedenskampf, für den echten Sozialismus. Gemeinsam mit dem Team des Filmstudios Neuer Weg haben wir einen Live-Talk zur Bundestagswahl ausgestrahlt. Und nicht zuletzt hatten wir einen tollen Wahlspot, der mit einem animierten Monopoly-Spiel unsere Grundsatzkritik am Kapitalismus und das Motto "Make Socialism Great Again!" anschaulich machte.

Im Bundestagswahlkampf haben mindestens 1,2 Millionen Menschen unsere Videos gesehen. Ein User schrieb: "Ihr seid bei mir beim Wahlomat rausgekommen. Da ich euch nicht kenne, wollte ich Mal vorbeischauen!" So ging es sicher vielen Leuten, die neu auf uns gestoßen waren. Aber auch erfahrene Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer bedankten sich für die Orientierung und Argumente aus den Videos.

Wenn euch das auch so ging, dann unterstützt die Videoarbeit der MLPD mit einer Spende. Wir freuen uns über jeden einzelnen Betrag, ob groß oder klein, ob einmalig oder als zweckgebundene Dauerspende!

