"Unvorstellbar - Utopien!"

Die Tagung findet vom 7. bis 9. November 2025 an der Universität Göttingen statt.



Der Aufruf zur Tagung, veröffentlicht auf der Webseite der Offenen Akademie, beginnt mit

„Seit 1516, als der englische Philosoph und Staatsmann Thomas More (1478-1535) seinen Roman "Utopia“ veröffentlichte, gelten wahre Utopien als fantasievolle Entwürfe einer zukünftigen idealen Gesellschaft. Damals wie heute geht es um eine Form der demokratischen Gesellschaftsordnung, in der soziale Gerechtigkeit, körperliche und geistige Gesundheit, allgemeine Bildung und gemeinsames Eigentum für alle Menschen angestrebt werden. ... Heute, 500 Jahre später, steht die Menschheit an einem Wendepunkt …“. Mehr dazu hier.



Der Veranstalter ist die Offene Akademie in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Göttingen. ... Beiträge können noch bis 18. August 2025 angemeldet werden.