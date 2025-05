Vor 500 Jahren endete der deutsche Bauernkrieg

Die Aufständischen versuchten, die Festung Marienberg über Würzburg als Sitz des regionalen Feudalherrschers zu erstürmen. Sie scheiterten leider und zahlten einen hohen Blutzoll.

Die Obrigkeit hatte in der Zeit nichts zu lachen

Wilhelm Zimmermann (1807 - 1878), fortschrittlicher Chronist des deutschen Bauernkrieges, schildert die Lage in Deutschland vor 500 Jahren so: „So sehen wir denn den Volksaufstand auf allen Hauptpunkten ausgebrochen. Nimmt man das Land von den Quellen des Neckars und der Donau bis zum Main als das Zentrum, so lehnt er seinen nördlichen Flügel an den Harz, seinen südlichen an die julischen Alpen. ... Die Vorhut dehnt sich vom Oberrhein zum Niederrhein an beiden Ufern des Stromes. Es war eine Zeit, 'wo es aller Obrigkeit nicht lachen galt'. Das wovon eine Vorahnung seid lange auf vielen lag, war gekommen: Der Boden erbebte weithin, die Flammen schlugen daraus hervor, und mit mächtigem Atem wehten Hass und Rache und Grimm, Fanatismus und Vaterlandsliebe miteinander im Bunde, diese Flammen zuerst über Klöster und Stifter, dann hinauf auf die Burgen des Adels und weiter an die Stühle der Fürsten und wie zu fürchten stand, zuletzt über alles Bestehende.“ (Seite 620f).

Großartigster Revolutionsversuch des deutschen Volkes

Friedrich Engels bezeichnet den Bauernkrieg als „den großartigsten Revolutionsversuch des deutschen Volkes“. Die revolutionäre Tradition genießt bis heute ein hohes Ansehen unter den Massen. Es gibt heute zahlreiche Ausstellungen, Theateraufführungen, Vorträge und Führungen, die diesem Ansehen nachkommen. Allerdings versucht die bürgerliche Geschichtsschreibung dieser Tradition ihren revolutionären Zahn zu ziehen. So heißt es in einem ansonsten durchaus informativen Artikel der Süddeutschen Zeitung anlässlich der Ausstellung in Würzburg: „Wobei zu bemerken ist, dass der Aufstand 1525 auch in Franken nur selten Nächte der langen Messer bedeutet. Trotz späterer marxistischer Vereinnahmungen der Bewegung geht es den Bauern, in heutigen Begriffen, eher um eine grundlegende Demokratisierung und eine gefestigte Rechtsordnung, und nicht um die physische Vernichtung von Adel und Klerus.“ (SZ 23. April 2025)