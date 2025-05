Warnung vor weitgehend unbekannter Variante faschistischen Terrors!

In Dortmund wurden jetzt vor einer Schule faschistische Aufkleber geklebt, die mit Rasierklingen unterlegt waren! Die Faschisten wollen also nicht nur ihre Hetze verbreiten, sondern gezielt Antifaschistinnen und Antifaschisten verletzen und einschüchtern. Dabei ist ihnen auch egal, dass in dem Schulzentrum auch Grundschulkinder ein und aus gehen.

Die Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, aber die Ermittlung des dafür infrage kommenden Täterkreis ist gar nicht so schwer, da die Faschisten der „Heimat Dortmund“ auch noch die Dreistigkeit besitzen, sich auf ihrem Telegram-Kanal öffentlich darüber zu amüsieren.