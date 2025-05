Brüssel/Belgien

Zehntausende fordern: Sofort Waffenstillstand in Gaza!

Am Sonntag versammelten sich zwischen 20.000 (laut Polizei) und 80.000 (laut Veranstalter) Demonstranten in Brüssel und forderten den sofortigen Waffenstillstand in Palästina.

Korrespondenz