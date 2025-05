10.000 Büezer auf der Straße

In Zürich und Lausanne gingen am Samstag die Büezer auf die Straße und machen damit Druck auf die Bauunternehmer, dass diese in den Verhandlungen um den neuen Mantelvertrag endlich auf ihre Forderungen eingehen. Die Gewerkschaften Unia und Syna, die zu den Demonstrationen aufgerufen haben, zählen über 10.000 Teilnehmer, die mit Trommeln, Pfeifen, roten Fahnen demonstrierten, angereist aus der ganzen Deutschschweiz und dem Tessin. Es geht um bessere Arbeitsbindungen statt immer längerer Arbeitszeiten. Auch fordern die Bauarbeiter, dass ihre Anreisen zu den Baustellen bezahlt werden. Auszubildende demonstrierten unter der Parole "Ausbildung statt Ausbeutung". Auch die Klimastreikbewegung rief zur Unterstützung der Bau-Demo auf. Auf ihrem Transparent stand "Arbeitszeitverkürzung jetzt! Mehr Zeit, weniger Emissionen".