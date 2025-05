Al-Awda-Krankenhaus brennt – die ICOR-Organisation MLPD wird aktiv im Geist des proletarischen Internationalismus

MLPD, REBELL und Rotfüchse machen den Aufruf von United Front und ICOR voll zu ihrer Sache und erhöhen den politischen Druck auf die Bundesregierung zur sofortigen Beendigung der Beihilfe zum Völkermord. Wenden wir uns dabei vor allem an die Jugend. Setzen wir uns insbesondere auch weltanschaulich mit der üblen Meinungsmanipulation gegenüber dem palästinensischen Befreiungskampf als terroristisch, dem Genozid Israels als Selbstverteidigung und den Protesten in Deutschland als gewalttätig auseinander! Dazu gehört auch die diffamierende Behauptung eines "linken Antisemitismus".



Dazu schrieben wir in dem Buch "Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus": "Die berechtigte Kritik an der reaktionären Politik der israelischen Regierung als ‚linken Antisemitismus‘ umzudeuten, ist reine Demagogie. Der Antisemitismus hat eine lange Geschichte, entwickelte sich zu einer offen rassistischen Form der bürgerlichen Ideologie, die bis zum systematischen Völkermord an Millionen europäischer Juden durch den Hitler-Faschismus führte. Der Marxismus-Leninismus und seine führenden Repräsentanten bekämpfen den Antisemitismus seit jeher grundsätzlich."¹



Am morgigen Samstag nutzen wir Infostände, ohnehin geplante Proteste oder führen selbst kleine Aktionen durch: mit Spendensammlungen; Verkauf des REVOLUTIONÄREN WEG, insbesondere der Ausgaben 36 und 39, unserer Broschüre zu Palästina, dem Rote Fahne Magazin; Möglichkeiten zur Mitgliedergewinnung; der Werbung fürs Rebellische Musikfestival etc. Macht euch auch mit einfachen Mitteln kleine Plakate: „Gaza muss leben – Spendet für das Al-Awda-Krankenhaus!“; „Stopp den Völkermord in Gaza – Regierung muss Beihilfe dazu sofort beenden!“, oder Ähnliches. Macht von allen Infoständen jeweils ein Foto für Rote-Fahne-News und zur Weiterleitung an ICOR und United Front. Macht kurze Solidaritätsvideos.



Die MLPD wird auch zentral die Öffentlichleitsarbeit und Bündnisarbeit verstärken. Bitte berichtet über alle Aktivitäten auch an Rote Fahne News.

Es lebe der Befreiungskampf des palästinensischen Volkes mit sozialistischer Perspektive!