"Antirussisches" Verhalten in Videospielen künftig strafbar?

In der Russischen Föderation beschäftigt man sich mit dem Vorschlag, "antirussische" und "destruktive" Inhalte in Videospielen künftig mit Geldstrafen zu ahnden. Die Initiative des Duma-Abgeordneten Anatoli Wyborny sieht vor, dass die Geldstrafe für ein solches Vergehen zwischen 400.000 und 5 Millionen Rubel (4 400 - 55 000 Euro) liegen soll, so berichtet die russische Tageszeitung Iswestija. Der Vorschlag ist dabei so ungenau, dass man nicht sagen kann, was konkret strafbar wäre und ob in erster Linie Entwickler oder Spieler Ziel der repressiven Maßnahme sein sollen, wobei die Höhe der diskutierten Strafen eher letzteres nahelegt.