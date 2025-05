Augsburg: 375 Euro für den ICOR-Al Awda-Solidaritätspakt

Organisiert wurde sie von einem breiten Bündnis "Augsburg für Palästina", in dem auch die MLPD geschätzter Bündnispartner ist, und das alle 14 Tage eine Kundgebung durchführt. Neben einem ausführlichen Beitrag zur Geschichte des Nakba-Tags (Katastrophe =Tag der Vertreibung) , gab es Redebeiträge, die das sofortige Ende des Völkermords in Gaza forderten und auch die Unterstützung durch die Bundesregierung verurteilten. Ein amerkanischer Gastprofessor an der UIni Augsburg griff besonders Trump an, ohne dessen Unterstützung dieser Völkermord, die Vertreibung und die geplante Besetzung Gazas durch Israel nicht möglich wäre, Erstmals beteiligte sich auch ein Vertreter des deutsch-arabischen Kulturvereins, der seine Rede unter das Motto stellte: "We have a dream" für ein freies und unabhängiges Palästina. Dafür wurden auch 375.- Euro Spenden gesammelt für den Solidaritätspakt mit dem Al-Awda Krankenhaus.