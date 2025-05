Das Rebellische Musikfestival 2025: Ein Festival für die Zukunft

Seit Wochen wird vorbereitet und Werbung gemacht und bald ist es soweit. Vielen Dank an alle Bands die diese Initiative mittragen und das Festival bekannt machen – Wir freuen uns genauso wie ihr!

Was ist das Rebellische Musikfestival?

Es ist mehr als nur ein Musik-Event: Seit 2014 ist es ein politisches Statement für internationale Solidarität, gegen Faschismus und Umweltzerstörung. Hier wird eine Plattform organisiert, um sich zu vernetzen, auszutauschen und gemeinsam für eine bessere Zukunft zu kämpfen. Schonmal ein Festival ohne Sexismus und Drogen erlebt? Hier wird mit Durchblick gefeiert bis tief in die Nacht. Alles kommt zusammen, Aktivisten der Umweltbewegung, gegen Faschismus und gegen Krieg. Hier zeigt die Arbeiterbewegung ihre Kultur - Kollegen aus den Betrieben wie Ford, Thyssen und Tesla arbeiten an dem Festival mit und werden auch auf der Bühne sein. Gewerkschaftssekretär Nonni Morisse schreibt als Schirmherr: „Wir müssen zusammenhalten gegen Ausbeutung, Sozialkahlschlag und Krieg. Ein solidarisches Festival ist dafür genau richtig!“

Musik aus aller Welt

Auf zwei Bühnen werden über 45 Bands auftreten, die ein breites Spektrum an Musikstilen abdecken – von Rock über Hip-Hop bis hin zu Ska. Die Künstler kommen aus verschiedenen Ländern, darunter Italien, Kurdistan, Iran, Südafrika und viele mehr. Sie bringen ausdrücklich ihre Erfahrungen und Berichte aus ihren Ländern mit. Die Acts treten in verschiedenen Themenblöcken auf. Los geht’s am Freitag um 18 Uhr:

Glück Auf – Arbeiter on Stage

Alarmstufe Rot – Rettet die Umwelt

10 Jahre Kobane Brigaden

Gaza soll leben

Hoch die internationale Solidarität

Powerfrauen

Nicht unsere Kriege – internationalistisch antimilitaristisch

Fight Fascism

Revolution on Stage





Hier der Programmablauf als pdf

Politischer Fokus

Das Festival ist nicht nur ein Ort der Musik, sondern auch der politischen Auseinandersetzung. Es werden Infopoints zu verschiedenen Themen eingerichtet, darunter Umweltschutz, Antifaschismus und internationale Solidarität. Bands und Künstler sollen ausdrücklich ihre Meinung auf die Bühne bringen. Alles auf Antifaschistischer Grundlage! „Was kann es besseres geben als ein Rebellisches Musikfestival im Kampf gegen Rechts!“, sagt Sören Pellman Schirmherr und Mitglied des Bundestags für die Linke. Initiativen und Organisationen können hier mit eigenen Ständen teilnehmen und ihre Arbeit vorstellen. Hier wird nicht nur gefeiert – Hier kannst du dich austauschen über eine Perspektive einer besseren Gesellschaft! Revolution on Stage wird der feierliche Abschluss. „Das Festival hat einen ganz besonderen Charakter, weil es eben selbstorganisiert ist und weil es den Sozialismus beinhaltet. Nicht im Sinne, jeder ist für den Sozialismus, sondern weil darüber diskutiert wird“, Gabi Fechtner, Schirmfrau und Parteivorsitzende der MLPD.

Gaza soll leben

Ein Highlight auf dem Festival wird der Themenblock "Gaza soll leben – Hoch die internationale Solidarität!" am Samstag. Dieses Festival ist solidarisch mit dem palästinensischen Volk. Es verurteilt den völkerrechtswidrigen Vernichtungskrieg der israelischen Regierung. Wir freuen uns, dass palästinensische Künstler und Aktivisten der Palästinasolidarität in diesem Themenblock auftreten. Das Projekt mit dem Al-Awda Krankenhaus wird vorgestellt. Das ist das letzte Krankenhaus in Gaza, das noch steht. Vor wenigen Tagen wurde auch das angegriffen und in Brand gesetzt. Doch das Projekt wird leben – Es wird wieder aufgebaut werden! Hier auf dem Festival könnt ihr alles weitere darüber erfahren, wie ihr selber mithelfen könnt. Wir werden enger zusammenwachsen und den Protest stärken. Freiheit für Palästina!

Solidarität und Gemeinschaft

Ein zentraler Aspekt des Festivals ist die Solidarität. Es ist ein Ort, an dem sich Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturen begegnen, austauschen und gemeinsam feiern. Die Atmosphäre ist geprägt von Respekt, Offenheit und dem gemeinsamen Wunsch, etwas zu verändern. Es ist ein Festival bei dem jeder Mithelfen kann, entweder in der Vorbereitung oder auf dem Festival mit Zeitspenden. Das Festival baut darauf, dass die Teilnehmer die solidarische Kultur schätzen und helfen das Gelände sauber zu halten, Toiletten zu reinigen oder bei der Essensausgabe zu helfen. Jeder macht mit und gemeinsam wird das ein voller Erfolg!

Tickets und Mitmachen

Tickets für das Festival sind bereits erhältlich. Für 50 Euro ein ganzes Wochenende Festival genießen – Das gibt es kaum woanders. Wer sich aktiv einbringen möchte, kann sich als Helfer melden oder selbst eine Band bewerben. Das Rebellische Musikfestival 2025 verspricht ein unvergessliches Wochenende voller Musik, Politik und Gemeinschaft. Es ist eine Einladung an alle, die nicht nur feiern, sondern auch etwas bewegen wollen. Sei dabei und setze ein Zeichen für eine bessere Zukunft!

Alle Informationen auf der Website des Festivals:

www.rebellischesfestival.de