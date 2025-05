Buenos Aires

Delegation von MLPD und PRML Argentinien protestiert gegen den Völkermord in Gaza

Eine Delegation der Partido Revolucionario Marxista Leninista Argentiniens (PRML) und der MLPD protestierte bei einer kleinen Aktion am berühmten Obelisken in Buenos Aires gegen den Völkermord in Gaza.

Korrespondenz