Die „Bild Zeitung" - Werkzeug und Helfer für die faschistische Politik von Netanjahu

Der Kampf um die Meinungshoheit in den sozialen Medien ist längst entbrannt. Wer dort Informationen sucht, weil er den bürgerlichen Medien nicht mehr vertraut, kommt vom Regen in die Traufe. Obwohl die digitalen Medien große Möglichkeiten bieten, tummeln sich heute auf TikTok, Insta und Co Geheimdienste und Regierungsstellen aller Art, um die Denkweise der Massen im Sinne der herrschenden Monopole zu beeinflussen. So berichten viele Nutzer, dass z.B. auf Instagram Inhalte die Palästina betreffen systematisch zensiert werden. „Bei TikTok kategorisieren Moderatoren in Berlin, Barcelona und Peking pro Schicht 1000 Tickets für deutschsprachige Videos. Sie können Videos löschen, aber auch als "not for feed" einstufen, so dass das Video nicht mehr im algorithmisch kuratierten (mit Hilfe von Rechenverfahren ausgewählen d. Verf.) Newsfeed auftaucht, den die Nutzer beim Öffnen der App sehen. ...Videos von Protesten werden häufig sogar gelöscht. Andere Videos werden dagegen „featured", also von der Marketingabteilung gepuscht."

Das Zitat stammt aus der Reihe Revolutionärer Weg 39 „Die Krise der bürgerlichen Gesellschaftswissenschaften, der Religion und der Kultur" (S. 173). Das lesenswerte Kapitel befasst sich mit der Lebenslüge der „freien Medien".