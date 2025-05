Gestern organisierte in Belgien die sozialdemokratische Gewerkschaft ABVV bzw. deren Ableger im öffentlichen Dienst ACOD einen 24-Stunden-Streik, um den Druck auf die Regierung De Wever zu erhöhen. Es geht u.a. gegen die geplante Erhöhung des Renteneintrittsalters und das gesamte Kürzungsprogramm der Regierung für den öffentlichen Dienst. Am Dienstag wurden verschiedene Verkehrsbetriebe bestreikt, darunter die Eisenbahn und die Häfen. Betroffen waren dieses Mal aber auch das Justiz- und das Gefängniswesen, die Müllabfuhr - vor allem in Brüssel und in Antwerpen - und auch die Post (Bpost). Vereinzelt gab es wohl auch Streiks im Schulwesen. Der Aufruf zu demonstrieren kommt vor allem aus den Sektoren Pflege, Sozialhilfe, Behindertenbetreuung, Kinderbetreuung, Bildung und Kultur.