„Die Kinder dieser Welt“

Kinder von sechs bis einschließlich zwölf Jahren lernen, wie ihre Altersgenossen in anderen Ländern spielen, zur Schule gehen, arbeiten, aber auch, wie sie gegen Krieg, auf der Flucht, gegen Familienarmut ihren Lebensmut bewahren und an der Seite ihrer Eltern für eine bessere Zukunft kämpfen.

In Deutschland will die neue Regierung Arbeiterfamilien noch viel mehr unter die Räder von Aufrüstung und Kriegsvorbereitung bringen. Das lassen sich Rotfüchse nicht gefallen, erholen sich beim Sommercamp und protestieren dagegen. Täglicher Sport wird auf dem Camp großgeschrieben. Bei „Freundschaft im Wettkampf“ lernen die Kinder zusammenzuhalten, Mädchen und Jungen, egal welcher Nationalität - und sie können das Sportabzeichen erwerben. Alle gehen schwimmen, machen Ausflüge und spielen im Wald.



Die Rotfüchse lernen bei der Organisierung des Tages in ihren Gruppen (mit einer Größe bis zu zehn Kindern) oder beim Bauen im Ferienpark ihren eigenen Kopf und ihre Hände zu gebrauchen. Sie brauchen nicht stundenlang am Handy zu hängen. Wir üben Spiele, Lieder und Tänze von Kindern aus aller Welt, kochen und essen auch international. Dabei verbrüdern wir uns international, sammeln Spielzeug für Kinder in Palästina und nehmen Kontakt mit ihnen auf, u. a. mit einer Videobotschaft.



Das alles braucht auch erwachsene Kindergruppenleiterinnen und -leiter. Es ist eine wunderbare Aufgabe, von klein auf zu internationalem Zusammenhalt und Solidarität zu erziehen, gegen die Hetze der AfD mit ihrer Propaganda von Menschen erster, zweiter und dritter Klasse.

