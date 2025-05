Erneuter Farbanschlag auf Pellmann-Büro

Das Büro wurde mit einem sexistischen und antikommunistischen Spruch versehen. Das Büro von Sören Pellmann, der auch einer der Schirmherren des Rebellischen Musikfestival ist, befindet sich in Leipzig-Grünau. „Auch dieser Vorfall reiht sich in eine lange Reihe neonazistischer Übergriffe ein“, so Pellmann gegenüber den Medien. Er forderte dazu auf, standhaft zu bleiben und Flagge zu zeigen. Die Rote-Fahne-Redaktion spricht Sören Pellmann ihre Solidarität aus.