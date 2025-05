Essener Polizisten verprügeln Taxifahrer auf Mallorca

„Ich dachte, die würden mich umbringen"

Mitte August letzten Jahres stand es in allen Medien: Vier deutsche Mallorca-Touristen lassen sich von der berüchtigten Partymeile am Ballermann von einem Taxi in ihr Hotel bringen. Als einer von ihnen bei der Ankunft sein Handy vermisst, beschuldigen sie den 71-jährigen Taxifahrer, es gestohlen zu haben und prügeln brutal auf ihn ein.

Von fs