Krieg gegen die Natur

EU senkt den Schutzstatus für Wölfe

Am 8. Mai beschloss das EU-Parlament im Eilverfahren, den Schutzstatus von Wölfen von "Streng geschützt" auf "Geschützt" zu senken. Die neue Regelung muss in den einzelnen EU-Staaten noch in nationales Recht umgesetzt werden, doch das ist Formsache. Für die Wölfe mit tödlichen Folgen.

Korrespondenz aus Düsseldorf