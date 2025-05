Gedenken und Protest gegen aktuellen Völkermord

Sie wurde für die Befreiung des palästinensischen Volkes auf dem Vorplatz des Münsteraner Hauptbahnhofs gestartet und anschließend wurde durch die gut besuchte Innenstadt demonstriert - vorbei an vollen Straßencafés und bei bestem Wetter.



Nach einer Zwischenkundgebung vor dem Friedenssaal fand ein mehrstündiger Aktionsstand vor dem Stadthaus - einem zentralen Platz in der Innenstadt - statt. Dort waren verschiedene Stände mit Essen und Getränken, ein Büchertisch und eine Ausstellung zur Geschichte der Nakba - mit Bildern, Grafiken und erläuternden Texten - aufgebaut. Außerdem wurde palästinensische Handwerkskunst angeboten.



Biertische zum gemütlichen Zusammensitzen und Diskutieren durften ebenfalls nicht fehlen, was mit einem offenen Mikrofon unterstützt wurde. In weiteren Wortbeiträgen wurden zum Teil mit viel Herzblut und Empörung die unsäglichen Gräuel, mit denen die israelische Regierung die Menschen in Palästina überzieht, an den Pranger gestellt.

Protestiert wurde auch gegen die Unterstützung des Völkermordes in Gaza durch die imperialistischen Länder USA, Deutschland sowie Frankreich und Großbritannien. Neben den Fahnen Palästinas und einer Fahne des Jemen waren Fahnen der Revolutionären Linken (einer Linksabspaltung der Partei „Die Linke“), der Linksjugend solid, vom Aufbruch Münster und der MLPD / ICOR zu sehen.

Die Bevölkerung von Münster schaute interessiert zu, einige wenige waren aber aufgebracht. Die Hamas-Propaganda und einseitige pro israelische Berichterstattung zeigen hier noch Wirkung. Mit einem zunächst skeptischen Mann konnte dann aber eine Auseinandersetzung am Rande der Demonstration vernünftig geführt werden.

Wir von der MLPD verkauften das Rote Fahne Magazin zum Nakba-Tag, boten unsere Palästina-Broschüre an und verteilten unseren Flyer zum Rebellischen Musikfestival. Sechs Personen gaben ihre Adressen, weil sie sich für das Al Awda-Projekt interessieren. Auch konnten wir uns mit einem in Münster ansässigen Fußballclub „FC Palästina“, der sich in der Stadt immer Sonntagsnachmittag zum Fußballspielen trifft, verabreden.