Gezielte Verwirrungskampagne um den Begriff "Faschismus"

Der Begriff "Faschismus" wurde zu einem geläufigen Begriff für eine barbarische Staatsform, die durch die marxistische Begriffsbestimmung von Georgi Dimitroff als „terroristische Diktatur der am meisten reaktionären, chauvinistischen und imperialistischen Elemente des Finanzkapitals“ am treffendsten charakterisiert wurde.



Die aktuelle weltweite faschistische Bewegung, einschließlich der AfD, versucht von Beginn an eine völlig entfremdete Deutungshoheit über diesen Begriff zu erlangen. Ihre führenden Ideologen versuchen den Begriff "Faschismus" zu relativieren und misszudeuten, um von ihrem eigenen faschistischen Charakter abzulenken, ihr faschistisches Etikett loszuwerden. So musste es zum Beispiel gerichtlich durchgesetzt werden, dass der AfD-Landesvorsitzende Thüringens, Björn Höcke, offiziell als Faschist bezeichnet werden durfte. Die AfD-Vorsitzende Alice Weidel ging in ihrer Demagogie sogar so weit, in einem Interview mit Elon Musk Hitler als Kommunisten zu bezeichnen.



So wird unter anderem in den sozialen Medien von Unterstützern der AfD die obskure Behauptung aufgestellt, dass es Faschisten nur in Italien in Zeiten der Diktatur Mussolinis gegeben hätte. Deswegen könne Hitler auch nicht als Faschist, sondern müsse als Nationalsozialist bezeichnet werden. Deswegen könne auch die AfD nicht als faschistisch bezeichnet werden.



Tatsächlich kommt der Begriff "Faschismus" ursprünglich aus dem Italienischen. Das Wort „Fascio“ bedeutet Bund. In der Antike der römischen Herrscher galt das Rutenbündel (Fascio) als Symbol ihrer Macht. Im Italien gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Fascio zum Symbol der Bewegung für eine nationale Einheit und hatte damals eine fortschrittliche Bedeutung. Mussolini kaperte diesen Begriff und auch die Darstellung des Rutenbündels zur Täuschung der Massen, als er im März 1919 seine faschistische Organisation mit dem Namen „Fasci di combattimento“ gründete. Damit verkehrte er die ursprünglich fortschrittliche Bedeutung des Wortes ins Gegenteil.

Hitler als Bewunderer Mussolinis kopierte diese Methode, als er anlehnend an Begrifflichkeiten aus der Arbeiterbewegung seine faschistische Partei als "nationalsozialistisch" bezeichnete. Hitler war natürlich ein Faschist und der Charakter der faschistischen Herrschaft Hitlers war mit seinen Vernichtungslagern noch wesentlich grausamer als der Faschismus Mussolinis. Der Kampf gegen den Faschismus ist auch ein Kampf um die Sprache und Begrifflichkeiten, die Dinge beim Namen zu nennen.