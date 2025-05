"Gaza soll leben"

Heilbronn: Internationale Solidarität wird praktiziert

„Wir können nicht länger schweigen, wenn ein ganzes Volk ausgehungert und vertrieben wird. Gaza soll leben!“ Dazu gab es am Infostand des MLPD Kreisverbands Heilbronn am 17.5. im Stadtpark einige Widersprüche, viel Zustimmung und eine beeindruckende Spendenbereitschaft: Über 300 Euro für die medizinische Soforthilfe in Gaza kamen in 2 Stunden zusammen.

Von MLPD Kreisverband Heilbronn