Israelische Panzer beschießen Al-Awda-Krankenhaus Tal Al-Zaatar

"Am Donnerstag, den 22.05.2025, um 2:00 Uhr, zielen israelische Panzer zum zweiten Mal auf die Abteilung für Spezialchirurgie im Al-Awda-Krankenhaus Tal Al-Zaatar, schießen weiterhin auf die Krankenhausgebäude, verletzen Wasser- und Dieseltanks, es gibt erhebliche Schäden an den Krankenhauseinrichtungen und Besatzungstanks durchstreifen die Krankenhaushöfe, verbrennen ambulante Zelte und verletzen einige ihrer Mitarbeiter und Freiwilligen.

Wir bekräftigen unser Engagement für Maßnahmen in Notsituationen, Kriegen und Konflikten und fordern die WHO und das Internationale Rote Kreuz auf, ihre 130 Mitarbeiter und Freiwilligen im Al-Awda-Krankenhaus sowie stationäre Patienten in seinen Abteilungen zu schützen".