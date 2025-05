Kämpferische Protestkundgebung zum Nakba-Tag

Etwa 30 bis 40 Personen versammelten sich. In mehreren Redebeiträgen wurden die Kriegsverbrechen der israelischen Armee, der Völkermord in Gaza und die geplante Vertreibung und Vernichtung des palästinensischen Volkes angeprangert. Scharf wurde auch die bisher nicht eingestellte Beihilfe der Bundesregierung zum Völkermord kritisiert und der Stopp der Waffenlieferung wurde gefordert.



In einer Schweigeminute wurde den Opfern und Toten sowohl in Israel als auch in Palästina gedacht. Mehrfach wurde laut „Viva Palästina!“ „Deutschland finanziert, Israel bombardiert!“ und „Hoch die internationale Solidarität“ skandiert.



Auch wir von der MLPD und dem Jugendverband REBELL riefen mit der ICOR-Resolution zum Nakba-Tag auf, machten das ICOR-Projekt zum Wiederaufbau des Al-Awda-Krankenhauses bekannt und sammelten dafür auch bei vielen Passanten 117,57 Euro an Spenden.