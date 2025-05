Gelsenkirchen

Kommt zum Rebellischen Musikfestival!

Ein Schüler des Max-Planck-Gymnasiums in Dortmund schreibt: "Ich schreibe diesen Brief in der Hoffnung, auf etwas aufmerksam zu machen. Auf ein Festival, aber es ist nicht wie jedes andere, sondern ein selbstorganisiertes, überparteiliches, solidarisches Festival, mit vielen Künstlern aus verschiedenen Ländern".

Vom Team des Rebellischen Musikfestival