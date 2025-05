Kondolenz zum Tod des Genossen Sanjay Singhvi

Die ICOR und die United Front haben einen großen revolutionären Kämpfer, Führer, Mitstreiter und Freund verloren. Mit großem Schmerz haben wir erfahren, dass Genosse Sanjay Singhvi am 23. April 2025, um 22 Uhr, verstorben ist.



Der Tod von Sanjay ist ein großer Verlust für alle Revolutionäre in Indien, für die internationale kommunistische Bewegung, für die internationale Arbeiterbewegung und antifaschistische Bewegung.



Über viele Jahre seit ihrer Gründung 2010 war Genosse Sanjay stellvertretender Hauptkoordinator der ICOR, zuletzt war er Kontinentalkoordinator Asien. Er hat eine bedeutende positive Rolle bei der 5. Weltkonferenz der ICOR und beim Seminar "Lenins Lehren sind lebendig" im Sommer 2025 gespielt. Sanjay genoss das tiefe Vertrauen der ICOR Mitgliedsorganisationen; er war ein Mann der ersten Stunde und schon seit 2008 in der Vorbereitung der ICOR-Gründung eine treibende Kraft.



2021 hat Sanjay mit großem Geschick, mit Geduld und Vertrauen in die Volksmassen führend am Aufbau der United Front gearbeitet und sich durch den Gegenwind gegen ihre antifaschistische und antiimperialistische Orientierung nicht beirren lassen. In den letzten Jahren hat er mit Erfolg daran gearbeitet, die verschiedenen Richtungsgewerkschaften zu einer Einheitsgewerkschaft zusammenzuschließen. Er ist einer der Väter des Gedanken, im November die Internationale Automobilarbeiterkonferenz in Indien durchzuführen.



Durch den Tod des Genossen Sanjay ist die revolutionäre Weltbewegung ärmer geworden! Aber er wird unvergessen bleiben.

Herzliches Beileid an Genossen, Familie und Freunde.

Wir hatten ein kurzes Gedenken an ihn in tiefer Trauer beim Webinar der United Front.