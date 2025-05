Unter dem Motto: „Laufen für die Völkerfreundschaft“ laden wir euch herzlich zu einem ganz besonderen Sponsorenlauf ein!

Der gute Zweck:

Mit jedem gelaufenen Meter unterstützt ihr den Wiederaufbau des Al-Awda-Krankenhauses in Palästina – ein gemeinsames Projekt, zwischen der Al-Awda Health Community Association und der revolutionären Weltorganisation ICOR (International Coordination of Revolutionary Parties and Organisations).

So funktionierts:

Kinder ab sechs Jahren, Jugendliche und Erwachsene können mitlaufen. Jeder Teilnehmende sucht sich vorab Sponsoren, die pro gelaufener Runde einen beliebigen Betrag spenden. Egal ob 0,50 Cent oder 10 Euro - jeder Beitrag zählt! Eine Runde ist 580 m lang. Je nachdem, wie viele Runden ihr am Ende gelaufen seid, erhaltet ihr Geld von euren Sponsoren und werft es in unseren Spendentopf.

Ein Fest für die ganze Familie:

Auch wer nicht mitlaufen möchte, ist herzlich eingeladen! Dazu erwartet euch ein buntes Familienfest mit Grill, Getränken, Kuchen und hoffentlich viel Sonnenschein. Die Läufer kriegen kostenloses Wasser. Für gute Stimmung und nette Begegnungen ist gesorgt. Organisiert wird das Ganze vom Jugendverband REBELL in Bochum. Wir laden interessierte Organisationen ein, einen Infostand durchzuführen. Wer darüber hinaus Unterstützung leisten will, kann das gerne mit Geldspenden oder einem Kuchen für das Kuchenbuffet tun. Kommt vorbei, zeigt Solidarität mit den Menschen in Palästina und setzt gemeinsam ein Zeichen für Solidarität - über die Ländergrenzen hinaus!

Wann und wo?

Samstag, 31. Mai, Anmeldung: 10 Uhr, Start um 11 Uhr im Volkspark Langendreer, Bochum Für Fragen meldet euch beim REBELL Bochum. Ihr erreicht uns per Mail an rebellbochum@gmx.de

Hier gibt es den Flyer zum Sponsorenlauf