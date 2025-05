Metalband "Powergame" trennt sich von "Clownswelt"-Betreiber - und erntet Shitstorm

Ein konsequenter antifaschistischer Schritt, den die Band in einem ausführlichen schriftlichen Statement erklärt. Die Erklärung, sie hätten von der faschistischen Weltanschauung ihres Mitmusikers nichts gewusst und hätten sich deshalb direkt von ihm getrennt, scheint glaubhaft.

Um was für einen üblen Fake-News-Verbreiter es sich bei diesem Menschen handelt, hat vor kurzem auch Jan Böhmermann in ZDF Neo Royal aufgedeckt. Jetzt bricht aus dem Netz ein faschistischer Shitstorm der entsprechenden Community über die Band herein. Ihr gehört die volle Solidarität gegen den organisierten faschistischen Hass.

Hier gibt es das Bandstatement